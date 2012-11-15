Янукович дозволив НБУ вимагати в експортерів продажу частини валютних надходжень

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Закон закріплює за Нацбанком право тимчасово (терміном до 6 місяців) вводити (з подальшим скасуванням після стабілізації ситуації на внутрішньому валютному ринку і врівноваження платіжного балансу України) норму щодо обов'язкового продажу експортерами частини надходжень в іноземній валюті.

Крім того, передбачається надати НБУ право тимчасово змінювати терміни розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів дії на грошово-кредитний ринок» 6 листопада.