Янукович дозволив НБУ вимагати в експортерів продажу частини валютних надходжень
14:01, 15 листопада 2012Суспільство
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Президент України Віктор Янукович підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів впливу на грошово-кредитний ринок».
Віктор Янукович дав НБУ лише тимчасове право
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Закон закріплює за Нацбанком право тимчасово (терміном до 6 місяців) вводити (з подальшим скасуванням після стабілізації ситуації на внутрішньому валютному ринку і врівноваження платіжного балансу України) норму щодо обов'язкового продажу експортерами частини надходжень в іноземній валюті.
Крім того, передбачається надати НБУ право тимчасово змінювати терміни розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів дії на грошово-кредитний ринок» 6 листопада.
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