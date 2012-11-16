Видобуток нафти в Україні цього року скоротився майже на 5%

20:27, 16 листопада 2012
Суспільство
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Видобуток нафти в Україні за 10 місяців скоротився на 4,7% – до 1,932 млн. тонн.

Нафта

Видобуток нафти в Україні в січні-жовтні 2012 року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 4,7% – до 1,932 млн. тонн, повідомила Державна служба статистики України.

Згідно з даними статистичного відомства, видобуток нафти в жовтні цього року порівняно з попереднім місяцем зріс на 1,8% – до 191 тис. тонн. Порівняно з жовтнем 2011 року падіння становило 5,3%.

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Як повідомляв УНІАН, у 2011 році українські компанії скоротили видобуток нафти до попереднього року на 5,9%, до 2,424 млн. тонн.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є «доньки» НАК «Нафтогаз України» - «Укргазвидобування» і «Чорноморнафтогаз», а також «Укрнафта», в якій держхолдинг «Нафтогаз» володіє контрольним пакетом акцій.

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