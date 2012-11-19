Долар і євро на міжбанку знову ростуть

У понеділок, 19 листопада, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,1950/8,2200, на 12:00 ціни підвищилися 8,2095/8,2205 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2588/93, на 12:00 ціни піднялися 0,2599/0,2603. У Росії курс долар-рубель упав, і на 12:00 встановився на рівні 31,5674 (-0,1725).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2772/74, змінюючись у достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,4535/10,4790, на 12:00 ціни пішли вгору 10,4805/10,4990.