Експерти: гривня знову подешевшає, коли НБУ перестане продавати валюту

Експерти кажуть, що антидевальваційні заходи, яких вживає НБУ, мають лише короткостроковий ефект, і як тільки НБУ перестане продавати долари, гривня знову почне дешевшати. Про це сьогодні пише «Комерсант-Україна».

Ажіотаж, який спостерігається з вересня-жовтня, коли українці скуповували рекордні обсяги валюти - $ 2,9-3,3 млрд, і наступне зростання курсу долара на міжбанку змусили регулятора втрутитися в ситуацію.

"На міжбанку спостерігається величезний попит на долари і вкрай низька пропозиція", - сказала директор генерального департаменту грошово-кредитної політики Нацбанку Олена Щербакова. Щоб задовольнити попит, 14 листопада Нацбанк вийшов на міжбанк з інтервенцією по 7,993/8,050 грн/$. За оцінками банкірів, задовольнили від 30% до 50% всіх заявок. Крім того, НБУ працював через Ощадбанк. "В кінці тижня бажаючі могли придбати валюту в Ощадбанку по 8,25 грн/$. При цьому у Нацбанку ця установа швидше за все купувала долари по 8,05 грн", - говорить скарбник одного з банків з іноземним капіталом.

Незважаючи на те, що в Нацбанку визнали необхідність введення плаваючого курсу гривні, відпускати національну валюту у вільне плавання в найближчі дні ніхто не має наміру. При цьому утримання курсу за рахунок коштів НБУ дає лише короткостроковий ефект. "За підсумками листопада ми швидше за все побачимо різке скорочення валютних резервів Нацбанку. За неофіційною інформацією, його резерви вже впритул наблизилися до $24 млрд. Ще $1-2 млрд" намальовані "за допомогою свопів - ці кошти регулятор повинен буде повернути комерційним банкам", - сказав керуючий партнер інвестиційної компанії "Капітал Таймс" Ерік Найман. За жовтень резерви Нацбанку впали - на $ 2,45 млрд, до $ 26,8 млрд. Як тільки регулятор відмовиться від інтервенцій, курс долара знову піде вгору, нарікають банкіри. Тому, щоб забезпечити приплив валюти на ринок, Нацбанк може зобов'язати експортерів продавати частину валютної виручки, право на це він вже отримав. Однак у найближчі дні тиск на курс має знизитися через чергове скорочення гривневої ліквідності.