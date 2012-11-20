Правозахисники закликають швидше створити ДБР

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час круглого столу, присвяченого впровадженню нового Кримінального процесуального кодексу.

На думку Т.Мазур, новий КПК містить набагато кращі гарантії для жертв порушень прав людини. Проте вона наголосила, що наразі в Україні відсутній незалежний механізм розслідування скарг на протиправні дії представників міліції, враховуючи, що прокуратура неохоче порушує такі справи, а потім неефективно їх розслідує.

«Тільки одиниці винних працівників правоохоронних органів постають перед судом і отримують адекватне покарання», - сказала вона.

На думку Т.Мазур, Державне бюро розслідувань могло би стати таким незалежним механізмом. «До створення нової інституції потрібно підійти дуже ретельно і обережно, проте зволікати з ним не можна», - наголосила вона і закликала владу розпочати цей процес якнайшвидше.

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За словами народного депутата від Партії регіонів Володимира Олійника, після введення нового КПК близько 90% кримінальних справ розслідуватиме міліція. Кримінальні справи, які стосуватимуться прокурорів, суддів, міліціонерів, СБУ, високопосадовців, зберігатимуться за прокуратурою до створення протягом 5-річного терміну Державного бюро розслідувань.

«Потрібно провести гарну підготовчу роботу, тому що отримати можна орган, який себе може дискредитувати. Тому що завдання перед ним стоїть дуже важливе: не показники давати, що сільський або міський голова притягнутий за корупцію, а високопосадовці. А значить, і підбір кадрів повинен бути відповідний, і заробітна плата, і показники, і методика», - сказав він.

Крім того, за словами В.Олійника, на сьогодні близько 80% побиттів затриманих у міліції – це «намагання вибити свідчення».

«Ми зараз прописали чітко, що явка з повинною, свідчення на себе не є свідченнями прямої дії, і дали сигнал: не бийте, не мордуйте», - сказав він і додав, що за основу обвинувального вироку суд більше цього не братиме, а для підтвердження слів підозрюваного також потрібні будуть докази та свідки.