Кількість жертв дніпропетровської трагедії зросла до 21

За останніми даними Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок вибуху газу у Дніпропетровську загинула 21 особа (з них 7 дітей), ідентифіковано 19 загиблих.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, до медичних закладів госпіталізовано 17 осіб (з них троє дітей). У розшуку по заявам родичів знаходиться 4 особи.

Учора на місці надзвичайної події продовжувалися пошуково-рятувальні роботи та розбір зруйнованих конструкцій третього під`їзду житлового будинку по вул. Мандриківській, 127.

Вивезено 163 самоскиди з уламками будівельних конструкцій, загальною вагою близько 1 тис. 630 т. До проведення робіт від МНС, Мінвуглепрому, МВС, Міноборони комунальних служб області і міста залучено 364 осіб та 89 од. спеціальної та інженерної техніки.

На місці ліквідації наслідків надзвичайної ситуації працює Державна комісія на чолі з віце-прем`єр-міністром України Андрієм КЛЮЄВИМ.

Як повідомляв УНІАН, вибух побутового газу в 10-поверховому будинку № 127 по вулиці Мандриківській у Дніпропетровську стався 13 жовтня. Попередня причина вибуху - різке підвищення тиску газу в мережі. Через вибух від газопостачання було відключено 5200 будинків у Дніпропетровську.