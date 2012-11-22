Дніпропетровських терористів судитимуть за старим КПК

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

„Злочини, у яких пред’явлено обвинувачення підсудним, вчинено до набрання чинності новим Кримінальним процесуальним кодексом України. Досудове слідство проводилось та справу направлено до суду для розгляду по суті за нормами діючого на той час Кримінально-процесуального кодексу, тому у повній відповідності до вимог перехідних положень нового Кримінального процесуального кодексу справа розглядатиметься за нормами Закону, що діяв раніше”, - наголошується у повідомленні прокуратури.

За інформацією прес-служби прокуратури, у справі за обвинуваченням у тероризмі є переконливі докази.

„Державне обвинувачення повідомляє, що в матеріалах кримінальної справи є переконливі докази вини усіх підсудних, що віддані до суду за обвинуваченням у тероризмі. Усі докази у справі зібрані без порушень вимог кримінально-процесуального законодавства та будуть досліджені судом під час судового слідства у відкритому судовому засіданні”, - йдеться у повідомленні прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада адвокати одного з обвинувачених в організації вибухів у Дніпропетровську Дмитра Реви у суді оскаржили бездіяльність Генпрокуратури у цій справі. Зокрема адвокат Д.Реви Оксана Томчук заявила на прес-конференції у Києві, що захисники подали заяву з цього приводу до Печерського районного суду Києва.

Інший адвокат Д.Реви Віталій Погосян розповів, що ще 2 жовтня його підзахисний звернувся до прокуратури із заявою про те, що під час розслідування працівники міліції сфальсифікували доказ його причетності до справи «дніпропетровських терористів». Зокрема, як розповів адвокат, один з працівників міліції під час обшуку у помешканні Д.Реви з мобільного телефону Д.Реви здійснив дзвінок на мобільний телефон іншого звинуваченого Віктора Сукачова. І цей дзвінок фактично є єдиним доказом причетності Д.Реви до справи.

Після того, як адвокати вказали на це, цей епізод було вилучено з матеріалів справи, однак Д.Рева залишається звинуваченим і подовжує перебувати під вартою. А від прокуратури не надійшло відповіді на цю заяву про злочин.

Адвокати вбачають у цьому бездіяльність Генпрокуратури і звернулися до суду.

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Довідка УНІАН. 27 квітня 2012 року в центрі Дніпропетровська пролунали чотири вибухи, внаслідок яких постраждала 31 особа, зокрема 10 дітей. За інформацією правоохоронців, усі вибухові пристрої були саморобними, їх було закладено у бетонні урни.

За фактом вибухів прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України («терористичний акт, скоєний за попередньою змовою групою осіб»).

Звинувачення пред'явлено чотирьом затриманним за підозрою і здісненні терактів. В. Сукачова і Віталій Федоряка звинувачують у створенні терористичної групи, у виготовленні вибухових пристроїв, у здійсненні трьох замахів і восьми терористичних актів у містах Харкові, Дніпропетровську і Запоріжжі, жертвами яких стали 35 чоловік, ще одна людина загинула. Також вони звинувачуються в погрозах здійснення вибухів у містах Донецьку і Дніпропетровську.

Льву Просвірніну і Д. Реві висунуті звинувачення в пособництві у скоєнні терактів.