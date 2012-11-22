Нацбанк пояснив, для чого прагне податку на валюту

Про це заявив голова Комітету із запобігання проведенню недобросовісних валютних операцій Національного банку України (НБУ) Юрій Горшков, інтерв'ю якого розміщено на сайті Нацбанку.

«Введення податку, збору до Пенсійного фонду перш за все спрямоване на операції з обміну валюти на гривню. Тобто основна причина й основний задум введення цього збору полягає в тому, щоб виключити спекулятивний характер купівлі-продажу іноземної валюти. Операція перш за все спрямована на те, щоб валюту купували люди для природних потреб для виїзду за кордон, для оплати імпортних товарів і послуг, але в жодному випадку не для розхитування ситуації», - сказав він.

Ю.Горшков зазначив, що і ринок, і населення вже втомилися від постійного розхитування ситуації на валютному ринку певними гравцями, які отримують від цього вигоду.

«Банкіри говорять про те, що населення й ринок втомилися від спекуляцій, це не може продовжуватися нескінченно, оскільки вимиваються наші кошти, вимиваються наші резерви, резерви країни, лише через те, що хтось хоче отримати надприбуток. Це ненормальна ситуація, і ми з цим боротимемося», - запевнив Ю.Горшков.

За його словами, саме необхідність забезпечити стабільність на валютному ринку й викоренити спекуляції стали основною причиною створення Нацбанком комітету із запобігання проведенню недобросовісних валютних операцій.

«Основна причина, через яку Національний банк вирішив створити такий комітет і втрутитися активніше в ситуацію, яка спостерігається наразі на валютному ринку, в тому, що паніка, створена недобросовісними учасниками ринку, яких прийнято називати спекулянтами, вже перейшла певну межу, коли це можна було б регулювати якимись спокійнішими методами», - зазначив Ю.Горшков.

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Як повідомляв УНІАН, цього тижня у Верховній Раді було зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо операцій з іноземною валютою», яким пропонується ввести 15-процентний збір до Пенсійного фонду із суми операцій з продажу готівкової валюти. Термін набуття ним чинності, в разі ухвалення, встановлювався на рівні спочатку 60 днів, потім 180 днів. При цьому в експертному співтоваристві відразу ж звернули увагу, що введення податку з продажу готівкової валюти може призвести до тінізації валютного ринку.

Директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики Нацбанку Олена Щербакова заявила, що введення 15-процентного податку з продажу готівкової валюти ще потребує обговорення.

20 листопада Верховна Рада відклала розгляд цього законопроекту на невизначений термін.