На Харківщині вперше почали вчити польську мову

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, перший урок польської мови у цьому начальному закладі відбувся в середу.

Заняття розпочалися в рамках підписаної п`ятисторонньої угоди про співпрацю між Генеральним Консульством Республіки Польща в місті Харкові, Харківським національним університетом ім. В.Каразіна, Українсько-польським академічним центром науки та культури ХНУ ім. В.Каразіна, Пісочинським колегіумом та Пісочинською районною радою.

Відкрив урок Генконсул Польщі в Харкові Ян Гранат. Йому допомагали студенти-стажери з філологічного факультету ХНУ ім. В.Каразіна, які вивчають польську мову.

«Такий навчальний центр перший на Слобожанщині і перший в Харківському районі. Ми подивимося, який результат принесуть такі заняття, і, можливо, будемо впроваджувати подібний досвід і в інших навчальних закладах регіону. Я гадаю, що ті діти, які тут навчатимуться і будуть вивчати польську мову, у подальшому стануть гарними кандидатами на вступ до Харківського національного університету ім. Каразіна», - сказав Я.Гранат.

На першому занятті в колегіумі школярам розповіли про історію Республіки Польща, її пам’ятки та видатних особистостей, а також про особливості польської мови.

Крім цього, в класах з вивчення польської мови за підтримки Генконсульства Польщі встановлено нове обладнання: мультимедійний комплекс (інтерактивна дошка, персональний комп’ютер та мультимедійний проектор).