Завтра в Україні - до 12° тепла

Завтра в Україні опади не очікуються. Вночі та вранці в західних областях подекуди туман.

Вітер східний та південно-східний, 3-8 м/с; у південній частині північно-східний, 7-12 м/с, у Криму та Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 0-5° морозу, у західній та південній частині від 2° морозу до 3° тепла, на узбережжі Криму до 7° тепла.

Вдень в Україні 1-6° тепла, на півдні Криму 7-12°.

У Київській області у п’ятницю - без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла. У Києві температура вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.