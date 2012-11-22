Завтра в Україні - до 12° тепла
12:41, 22 листопада 2012Суспільство
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У п'ятницю в Україні буде сухо, у Криму 7-12° тепла.
Опадів не очікується
Завтра в Україні опади не очікуються. Вночі та вранці в західних областях подекуди туман.
Вітер східний та південно-східний, 3-8 м/с; у південній частині північно-східний, 7-12 м/с, у Криму та Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Температура вночі 0-5° морозу, у західній та південній частині від 2° морозу до 3° тепла, на узбережжі Криму до 7° тепла.
Вдень в Україні 1-6° тепла, на півдні Криму 7-12°.
У Київській області у п’ятницю - без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла. У Києві температура вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.
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