"Газпром" вкладе $ 2 млрд у збільшення транзиту газу через Білорусь

Як повідомляє РІА Новости, "Газпром" є 100-процентним власником білоруського газотранспортного підприємства "Белтрансгаз".

Як заявив Міллер в четвер, "Газпром" готовий збільшити обсяги транзиту російського газу через Білорусь на 30% і вже в 2013 році приступить до цієї роботи. "30-відсоткове збільшення транзиту - це близько 15 мільярдів кубометрів, в реконструкцію потужностей буде вкладено близько 2 мільярдів доларів", - сказав Міллер.