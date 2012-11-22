"Газпром" вкладе $ 2 млрд у збільшення транзиту газу через Білорусь
13:18, 22 листопада 2012Суспільство
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"Газпром" планує вкласти в збільшення транзиту газу через Білорусь близько 2 мільярдів доларів, заявив журналістам глава російського газового холдингу Олексій Міллер.
Газпром готовий збільшити транзит через Білорусь / Фото: Газпром
Як повідомляє РІА Новости, "Газпром" є 100-процентним власником білоруського газотранспортного підприємства "Белтрансгаз".
Як заявив Міллер в четвер, "Газпром" готовий збільшити обсяги транзиту російського газу через Білорусь на 30% і вже в 2013 році приступить до цієї роботи. "30-відсоткове збільшення транзиту - це близько 15 мільярдів кубометрів, в реконструкцію потужностей буде вкладено близько 2 мільярдів доларів", - сказав Міллер.
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