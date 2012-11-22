75% Волиньобленерго підуть з молотка

18:27, 22 листопада 2012
Суспільство
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Кабінет міністрів ухвалив рішення приватизувати державний пакет акцій ПАТ "Волиньобленерго" у розмірі 75% статутного фонду.

Кабмін оцінив пакет акцій у 17 млн 897 тис. грн.

Згідно з розпорядженням Кабміну № 924-р від 21 листопада ц.р., приватизаційний конкурс має відбутися до кінця цього року

Номінальна вартість цього пакета становить 17 млн 897 тис. грн.

Довідка УНІАН. Зараз 75% «Волиньобленерго» передано до статутного фонду Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України", 21,19% акцій належить кіпрській Garensia Enterprises Limited, яку контролює російський бізнесмен Костянтин Григоришин.

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