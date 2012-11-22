Азаров досяг взаєморозуміння з російським прем'єр-міністром
23:30, 22 листопада 2012Суспільство
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Під час зустрічі прем'єр-міністра України Миколи Азарова з головою уряду Росії Дмитром Медведєвим 21 листопада в Москві було досягнуто взаєморозуміння з низки питань.
Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це М.Азаров заявив сьогодні під час зустрічі з представниками Федерації роботодавців України.
«Я вчора був у Москві для того, щоб врегулювати питання наших взаємин. Вони багатопланові. Це не тільки газ, а й труби, питання, пов'язані з утилізаційним збором, і низка інших питань. Вчора ми досягли певного взаєморозуміння », - сказав М.Азаров.
Як повідомляв УНІАН, зустріч прем'єр-міністрів України і Росії відбулася вчора ввечері у Москві.
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