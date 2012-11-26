Міліція каже, що має свідків самогубства Мазурка

Про це в інтерв'ю повідомив глава МВС Віталій Захарченко, пише ТСН.

"Фактів у нас кілька. Громадяни, які вигулювали собаку, випадково наткнулися на труп. Інших слідів на місці події виявлено не було. З моменту виявлення трупа і до прибуття міліції часу минуло небагато", - повідомив міністр.

За його словами, у правоохоронців є свідок, яка повідомила про те, що бачила самотнього чоловіка, який сидить на колоді. "Вона відійшла на кілька метрів і почула постріл. Але повертатися до місця того не стала", - зазначив Захарченко. Експерти кажуть, що є всі ознаки самогубства, наголосив міністр.

"Вхідний отвір кульової рани з правого боку голови і сліди від постріла з пістолета (порохові гази) на руці цієї людини", - додав він.