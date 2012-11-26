Завтра в трьох областях очікується мокрий сніг

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, лише вночі на Сумщині, Харківщині та Луганщині місцями невеликий мокрий сніг, а вдень у Карпатах невеликий дощ.

Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме від 3° тепла до 2° морозу, на півдні Криму 4-9° тепла; вдень 2-7° тепла, у західних та південних областях 8-13°, в Криму 11-16°.

У Києві та Київській області хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.