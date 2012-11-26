У Києві евакуювали гімназію №107

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За їх даними, сьогодні до міліції зателефонував невідомий і повідомив про бомбу у приміщенні навчального закладу на вул. Введенській, 35.

На місце негайно виїхали всі оперативні служби міста. У будівлі здійснили повну евакуацію, йдеться в повідомленні.

Сапери разом з кінологами обстежили приміщення – жодних підозрілих предметів не знайдено.

Наразі міліція намагається встановити, хто телефонував і повідомив про замінування.