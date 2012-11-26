У Києві евакуювали гімназію №107
18:11, 26 листопада 2012Суспільство
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У Києві через повідомлення про замінування евакуйовували учнів та вчителів «Введенської» гімназії №107.
Сапери і кінологи обстежили приміщення. Фото donbass.ua
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
За їх даними, сьогодні до міліції зателефонував невідомий і повідомив про бомбу у приміщенні навчального закладу на вул. Введенській, 35.
На місце негайно виїхали всі оперативні служби міста. У будівлі здійснили повну евакуацію, йдеться в повідомленні.
Сапери разом з кінологами обстежили приміщення – жодних підозрілих предметів не знайдено.
Наразі міліція намагається встановити, хто телефонував і повідомив про замінування.
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