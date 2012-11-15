Міліція затримала чоловіка, який на п'яну голову «замінував» вокзал у Києві

12:15, 15 листопада 2012
Суспільство
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Співробітники міліції затримали п'яного чоловіка, який зателефонував на номер "102" і повідомив про нібито мінування будівлі Центрального залізничного вокзалу в Києві.

фото vokzal-kiev.ucoz.de

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України у м. Києві, в Оболонському районі міліція затримала чоловіка, який повідомив про мінування столичного залізничного вокзалу. Він виявився нетверезим і, зрозуміло, нічого не зміг пояснити з приводу свого дзвінка.
Тим часом, правоохоронці продовжують перевірку території вокзалу на предмет можливої наявності вибухонебезпечних предметів, проводилася евакуація пасажирів і персоналу.

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