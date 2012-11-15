Міліція затримала чоловіка, який на п'яну голову «замінував» вокзал у Києві

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України у м. Києві, в Оболонському районі міліція затримала чоловіка, який повідомив про мінування столичного залізничного вокзалу. Він виявився нетверезим і, зрозуміло, нічого не зміг пояснити з приводу свого дзвінка.

Тим часом, правоохоронці продовжують перевірку території вокзалу на предмет можливої наявності вибухонебезпечних предметів, проводилася евакуація пасажирів і персоналу.