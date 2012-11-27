Міністр: є два способи збільшити кількість слідчих

Про це в інтерв'ю виданню "Експерт" заявив міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.

За його словами, МВС не може міняти штатну кількість, оскільки вона затверджена Законом «Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України». "Але ми плануємо поміняти п'ять-сім тисяч осіб усередині структури", - сказав В.Захарченко.

Зокрема, за його словами, сьогодні потрібно збільшити кількість слідчих. В.Захарченко зазначив, що тут два варіанти. Перший, за його словами, зменшення кількості співробітників в інших службах, а другий - запровадження додаткових посад інспекторів-слідчих, які змогли б одночасно здійснювати деякі процесуальні дії.