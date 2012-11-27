ФДМУ: надходження від приватизації зросли до 6 млрд грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України.

Як відзначили у ФДМУ, цього року кошти надходили від приватизаційного продажу акцій «Західенерго» (1,9 млрд грн), «Донецькобленерго» (467,6 млн грн), «Вінницяобленерго» (176,2 млн грн), «Закарпаттяобленерго» (140,7 млн. грн), «Дніпроенерго» (1,179 млрд грн), «Дніпрообленерго» (660,1 млн грн), «Крименерго» (256,1 млн грн), «Харківська ТЕЦ-5» (339,9 млн грн).

З урахуванням надходжень від оренди і дивідендів з початку року надходження до бюджету від усіх напрямів діяльності ФДМУ становили понад 7,5 млрд грн. Зокрема, від оренди надійшло 963,3 млн грн (виконання річного плану - 116,06%) і дивідендів - 570,9 млн грн (виконання річного плану - 206,8%).

Нагадаємо, у 2012 році планується одержати від приватизації 10 млрд грн, від оренди держмайна - 830 млн грн, дивідендів - 276 млн грн.