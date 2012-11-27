Офіційний курс валют на 27 листопада

Нацбанк встановив офіційний курс гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 27 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.3000 (на 26 листопада – 799.3000) 100 EUR – 1036.2125 (на 26 листопада – 1031.8164) 10 RUR – 2.5767 (на 26 листопада – 2.5674) Усі курси валют на 27 листопада

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