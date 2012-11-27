Янукович запевняє, що влада створює сприятливий бізнес-клімат

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав у понеділок, виступаючи на українсько-еміратському бізнес-форумі в Абу-Дабі.

«Ведеться цілеспрямована робота зі створення умов для чесної конкуренції та захисту прав інвесторів», - наголосив В.Янукович.

За його словами, на спрощення умов для ведення бізнесу, зокрема, спрямовані унікальний пакет інвестиційних стимулів, найбільш ліберальний у Східній Європі; Податковий кодекс, який повністю відповідає європейським стандартам; реформа у митній сфері.

«Головною метою нашої реформаторської політики є створення сучасної, стійкої, відкритої і конкурентоспроможної у світовому масштабі економіки, формування професійної та ефективної системи державного управління», - заявив В.Янукович.

Крім того, додав Президент, розроблена законодавча база для впровадження земельної реформи. Це, на переконання В.Януковича, дозволить залучити в аграрний сектор ефективного інвестора, а також забезпечити успішне та раціональне керування земельними ресурсами.

Глава Української держави також відзначив збільшення рівня інвестицій у нашу країну та висловив впевненість у подальшому зростанні її економіки, незважаючи на складну економічну ситуацію у світі.

«Я сподіваюсь, що зусилля української влади будуть позитивно сприйняті еміратськими інвесторами, що сприятиме активізації вашої діяльності в Україні… Ми будемо створювати всі умови - і внутрішні, і зовнішньополітичні - для розвитку бізнесу», - резюмував Президент.