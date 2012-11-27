Уряд вирішив поділитись продукцією з Chevron і Shell пізніше

Про це повідомляється в постанові Кабінету міністрів №1073 від 29 жовтня 2012 року, опублікованій на урядовому порталі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабмін своєю постановою від 7 вересня 2012 року збільшив термін укладення УРП із компаніями Chevron і Shell на видобуток вуглеводнів на Олеському та Юзівському родовищах на 40 днів - до 160 днів (зі 120 днів).

Нагадаємо, Кабінет міністрів України своїми постановами №1297 і №1298 від 30 листопада 2011 року затвердив умови конкурсів на укладення угод про розділ продукції (УРП) щодо Юзівської (Донецька і Харківська області) і Олеської (Львівська область) вуглеводневих площ із запасами сланцевого газу. Переможець конкурсу і господарське товариство протягом 120 календарних днів після оголошення підсумків конкурсу укладають загальний операційний договір, згідно з прийнятою міжнародною практикою, або інший договір, який закріплює їхні взаємні права та обов'язки за угодою.

Згідно з документами, Кабмін доручив Міжвідомчій комісії з організації укладення і виконання УРП розробити й затвердити протягом двох місяців конкурсну документацію та офіційно оголосити про проведення конкурсів.

Після підписання й державної реєстрації угод інвестору (переможцю конкурсу) надається спеціальний дозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчення, зокрема дослідно-промислової розробки, з подальшим видобутком вуглеводнів (промисловою розробкою) в межах ділянки, строком на 50 років. Термін дії спеціального дозволу на користування надрами може бути подовжено в порядку, встановленому законодавством.

У травні ц.р. переможцями конкурсу з укладення угоди про розділ продукції на видобуток газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell відповідно.

У лютому цього року Україна оголосила конкурси на укладення УРП щодо Юзівської (Донецька і Харківська області) та Олеської (Львівська область) площ із запасами сланцевого газу. До кінця 2012 року планується також підготувати й провести конкурси на укладення УРП щодо Слобожанської (Харківська область), Скіфської та Фороської (обидві - глибоководний шельф Чорного моря) нафтогазоносних ділянок.

За прогнозами Кабінету міністрів, у 2012 році до державного бюджету надійде 6 млрд грн як премії за підписання угод про розділ продукції (УРП).