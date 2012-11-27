Завтра в Україні - дощ і мряка

Вночі та вранці на більшій частині території країни тумани, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-східний з переходом на Правобережжі на південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, на узбережжі Криму 7-10°; вдень 4-9° тепла, на Закарпатті та у південній частині 10-13°, у Криму до 16°.

У Київській області у середу вночі місцями очікуються невеликі дощі, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

У Києві вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 6-8°.