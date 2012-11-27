Податкова не виявила масового продажу горілки за цінами нижче мінімальних

Такими є дані моніторингу, проведеного податковою міліцією України 26 листопада 2012 року на столичних ринках "Залізничний" та "Юність". Як повідомляє прес-служба податкової міліції ДПС України, моніторинг було проведено після підвищення мінімальних цін на лікеро-горілчані вироби, яке відбулося 25 листопада 2012 року.

"Моніторинг має на меті кілька задач, - сказав заступник начальника Головного управління податкової міліції ДПС України Борис Дзюба, – По-перше, ми відстежуємо динаміку ринку, який, безперечно, реагує на подібного роду зміни. По-друге, ми виявляємо всі негативні тенденції та вживаємо усіх можливих заходів як для захисту чесних підприємців, які легально працюють на ринку, так і пересічного споживача, який не має наразитися на неякісну продукцію". За словами Бориса Дзюби, завдяки ефективній роботі податкової міліції України цього року вдалося зменшити кількість тіньового ринку алкоголю у два-три рази. Якщо торік кількість фальсифікату на алкогольному ринку сягала 20 відсотків, то сьогодні у тіні перебуває лише близько 6-8 відсотків алкогольної продукції. У 2012 році працівниками податкової міліції з незаконного обігу вилучено: 239,1 тис. декалітрів спирту на суму 70,7 млн. гривень; 199,3 тис. декалітрів алкогольних напоїв на суму 105 млн. гривень.

Припинено діяльність 241 незаконного виробництва лікеро-горілчаних виробів. Викрито 660 злочинів у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів. Працівники податкової міліції здійснюють постійний моніторинг торгівельних мереж щодо виявлення фактів порушень законодавства під час реалізації алкогольних напоїв, у тому числі дотримання суб'єктами господарювання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 № 957 щодо встановлення мінімальних цін на алкогольну продукцію. Боротьба з тіньовим ринком алкоголю – один з пріоритетних напрямків діяльності податкової міліції на 2012 рік.