Голова МВС пояснив, навіщо просив мільярд у Януковича

Про це сказав в інтерв'ю журналу "Експерт", текст якого оприлюднено на сайті МВС, міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.

Він повідомив, на які саме статті витрат знадобляться більше 980 млн грн, про які попросив Президента України Віктора Януковича на нараді керівників правоохоронних органів напередодні набрання чинності новим КПК.

"Але тоді як повноцінно зможе працювати кодекс? Добре, браслети поки можна замінити. А як бути з роботою слідчих з ЄРДР? Кожен слідчий повинен бути забезпечений комп'ютером, щоб мати доступ до реєстру. Сьогодні більшість слідчих на роботі користуються своїми особистими комп'ютерами. І це неправильно: у кожного повинен бути службовий комп'ютер, який має придбати міністерство", - підкреслив В.Захарченко.

За словами міністра, "якщо вже говорити про питання фінансування, то, згідно з КПК, повинні бути переобладнані і слідчі кімнати. Далі - ізолятори тимчасового тримання. В них теж необхідно створити відповідні умови. На це і потрібно фінансування".

Він також сказав, що МВС необхідно збільшити кількість слідчих для реалізації норм нового КПК. "Тут два варіанти. Перший - зменшити кількість співробітників в інших службах. Або другий - ввести додаткові посади інспекторів-слідчих, які змогли б одночасно проводити деякі процесуальні дії", - сказав В.Захарченко.