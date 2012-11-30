Антирейдерський союз написав книгу про схеми та учасників рейдерських захоплень

Про це на прес-конференції в агентстві УНІАН повідомив директор Антирейдерського союзу підприємців України Андрій Семидідько.

«Ми зараз закінчуємо книгу, в якій буде описано схеми і учасників судових рішень, юридичних і фізичних осіб, як відбувався рейд у нашій країні, які схеми, які судді і які юридичні і фізичні особам там брали участь», - сказав він.

Крім того, А.Семидідько відзначив існування групи високопосадовців і пов'язаних з ними компаній, які, використовуючи юридичні і правові механізми, беруть участь у низці рейдерських захоплень.

«Можна говорити, що відбувається цинічне використання судової системи на догоду своїм особистим інтересам або для зведення рахунків. Фактично ми працюємо над тим, щоб проявити цю систему суддів, яка перебуває у якійсь залежності від існуючої групи, для того, щоб оцінити, наскільки вибудована ними система використовуватиметься або входитиме в протидію з системою правосуддя і судового устрою всієї держави», - сказав він.

А.Семидідько повідомив, що Антирейдерськмй союз підготував звернення до Президента України з проханням розібратися у фактах, пов'язаних з діями проти компанії-інвестора Delta Capital SA (Швейцарія), яка до 2010 року володіла 95,7% акцій фабрики «Житомирські ласощі», а також дій, пов'язаних з перереєстрацією ВАТ «Столичний» в товариство з обмеженою відповідальністю, в результаті яких майно ТОВ «Столичний» було відчужене на користь трьох осіб.

При цьому А.Семидідько відзначив, що фігурантами цих, а також деяких інших справ виступають одні і ті самі особи.

Він також повідомив, що стосовно нього після оприлюднення участі Антирейдерського союзу у захисті іноземних інвесторів «Житомирських ласощів» було порушено кримінальну справу, судове засідання за якою призначене на 3 грудня.

«Антирейдерський союз вчинить низку дій, щоб привернути увагу і Президента України, і іноземних посольств до ситуації, яка склалася навколо керівників Антирейдерського союзу, а також навколо осіб, які протистоять діям організованої групи з відбирання власності», - сказав він.