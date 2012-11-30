Офіційний курс валют на 30 листопада

Нацбанк встановив офіційний курс гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 30 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.3000 (на 29 листопада – 799.3000) 100 EUR – 1038.6104 (на 29 листопада – 1030.3776) 10 RUR – 2.5737 (на 29 листопада – 2.5667) Усі курси валют на 30 листопада

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