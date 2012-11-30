Офіційний курс валют на 30 листопада
04:00, 30 листопада 2012Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 30 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 29 листопада – 799.3000)
100 EUR – 1038.6104 (на 29 листопада – 1030.3776)
10 RUR – 2.5737 (на 29 листопада – 2.5667)
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