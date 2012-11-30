Київрада не віддала Пущу-Водицю під цвинтар

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект рішення, що передбачав знищення дерев на вказаній території, проголосував лише один депутат Київради зі 108, зареєстрованих у сесійній залі.

Як пояснив голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики, голова депутатської фракції «Республіка Київ» Денис Москаль, проектом передбачалося надати ритуальній службі спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» дозвіл на розробку проекту землеустрою з відведення земельної ділянки площею 22,86 га на Гостомельському шосе для облаштування кладовища з будівництвом господарських будівель і споруд.

«Ритуальна служба разом із «Київземом» мають підшукати іншу ділянку для облаштування кладовища, яка не буде ані лісом, ані об’єктом природно-заповідного фонду. Безумовно, проблему нестачі місць для поховань необхідно вирішувати, але ж не за рахунок знищення 23 га вікового лісу», - наголосив Д. Москаль.

За словами депутата, КП «Святошинське лісопаркове господарство», як землекористувач вказаної земельної ділянки, не надавало згоди на її відведення.

«Святошинське лісопаркове господарство виступає категорично проти відведення 23 га лісу, тим більше, що це територія ландшафтного заказника місцевого значення «Пуща-Водиця». Підкреслю, що ліс за своїм функціональним призначенням має слугувати рекреаційним потребам киян», - сказав голова Партії Зелених України.

Д.Москаль нагадав, що у Києві діє мораторій на видалення зелених насаджень та на зміну цільового призначення земель рекреаційного призначення.