На Луганщині всю ніч гасили пожежу в житловому будинку

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, пожежа в одноповерховому (12 квартир) житловому будинку (дерев’яна будівля розміром 24х40х3,5 м) виникла сьогодні, 30 листопада, о 02.11.

О 03.55 пожежу локалізовано на площі 850 м2. Жертв та постраждалих немає. Попередня причина пожежі - порушення правил експлуатації печі.

Станом на 7-му годину 30 листопада гасіння пожежі тривало. На місці пожежі працює вісім відділень пожежно-рятувальних підрозділів.

Міською комісією з питань ТЕБ та НС вирішується питання щодо розселення мешканців будинку.