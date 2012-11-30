Вантажівка не розминулася з поїздом Здолбунів – Ковель: горіли локомотив і фура

Як повідомив кореспонденту УНІАН головний спеціаліст по зв’язках із громадськістю УМВС України на Львівській залізниці Ігор Кравчук, ДТП сталося сьогодні о 10.06 на 278 км Львівської залізниці між населеними пунктами Олика і Арматнів Волинської області.

“Залізничний переїзд обладнаний світловою та звуковою сигналізацією, яка перебуває у справному стані, однак на переїзді відсутній шлагбаум. Водій вантажної фури, очевидно, мав намір “проскочити” перед поїздом, але сталося зіткнення вантажівки і поїзда внаслідок чого загорівся локомотив поїзда і спалахнула вантажна фура”, - розповів І.Кравчук.

Він також зазначив, що на місце оперативно прибули підрозділи МНС, які загасили пожежу. На місці події працює слідчо-оперативна група.

За словами І.Кравчука, на даний момент встановлено, що в результаті ДТП машиніст локомотива та водій вантажівки отримали травми.

Він зазначив, що машиніста та водія вантажівки госпіталізовано в лікарню з травмами різного ступеню важкості, однак загрози їхньому життю немає.

На даний час пасажири поїзда сполученням “Здолбунів – Ковель” за медичною допомогою не зверталися.