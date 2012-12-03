Помер режисер Вінні-Пуха

Про це повідомили РІА Новини в Асоціації анімаційного кіно (ААК).

"Прощання з Федором Савелійовичем відбудеться або в середу, або в четвер у Будинку кіно. Відспівування пройде в храмі на Маросейці", - сказав представник ААК.

Точна дата і місце похорону поки уточнюються.

Хитрук народився 1 травня 1917 року в Твері. На студію "Союзмультфільм" прийшов 20-річним юнаком і пропрацював там майже півстоліття. Як аніматор він "створив" 200 персонажів у 102 фільмах, серед них - Оле-Лукойє, Снігова Королева і Червона Шапочка. Серед режисерських робіт Хитрука такі відомі мультфільми, як "Вінні-Пух", "Історія одного злочину", "Фільм-фільм-фільм", "Олімпіоніки", "Острів", "Канікули Боніфація", "Топтижка".