Прокуратура просить 6 років для соратника Черновецького

Про це повідомляється на офіційному сайті Генеральної прокуратури України.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, у справі стосовно колишнього голови депутатської фракції «Блок Леоніда Черновецького» у Київраді розпочалися судові дебати.

За дорученням Генпрокуратури державне обвинувачення у кримінальній справі за обвинуваченням Д.Комарницького у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.398 (насильство щодо захисника), ч. І ст.357 (викрадення офіційного документу), ч.4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України підтримує представник Дніпровської екологічної прокуратури.

19 листопада у Шевченківському районному суді Києва в ході судових дебатів прокурор у справі Максим Шабалін зазначив, що, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, а також особу підсудного, державне обвинувачення пропонує суду визнати винним колишнього голову депутатської фракції «Блока Леоніда Черновецького» у Київраді у скоєнні вищевказаних злочинів та призначити йому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна, поінформували в ГПУ.

Продовження судових дебатів заплановано на 28 листопада цього року.

Як повідомлялося, Д.Комарницького було затримано 8 квітня 2011 року.

Встановлено, колишній голова депутатської фракції «Блока Леоніда Черновецького» у Київраді разом з невстановленими особами у серпні 2005 року, перебуваючи в приміщенні БТІ м. Києва, вчинили розбійний напад на адвоката з метою заволодіння наявною у нього копією офіційного документа та його особистим майном.