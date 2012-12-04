Мінфін: проект бюджету-2013 розрахований на оптимістичний сценарій

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник міністра фінансів України Анатолій М’ярковський під час представлення документа в сесійному залі парламенту.

«Розроблено і затверджено урядом два сценарії розвитку економіки.., - сказав А.М’ярковський. - ...другий сценарій розроблено з урахуванням можливого подальшого зростання кризових явищ у світовій економіці. Уряд узяв за основу перший сценарій, який передбачає проведення відповідних реформ в економіці та забезпечення більшого зростання економіки».

У своєму виступі А.М’ярковський відзначив, що уряд на сьогодні вважає оптимальним рівень запропонованого дефіциту держбюджету. При цьому він відзначив, що у разі ухвалення Верховною Радою запропонованого урядом документа, за підсумками І кварталу 2013 року планується перегляд держбюджету.

Як повідомляв УНІАН, проект Держбюджету на 2013 рік розраховано виходячи зі зростання ВВП на рівні 3,4%, інфляція – 4,8 %, дефіциту держбюджету – 3,2% ВВП.

Доходи Держбюджету на 2013 рік пропонується встановити на рівні 361,51 млрд грн, зокрема доходи загального фонду – 315,224 млрд грн. Витрати Держбюджету пропонується запланувати на рівні 410,661 млрд грн, зокрема витрати загального фонду – 363,65 млрд грн.

Граничний обсяг дефіциту загального фонду Держбюджету планується встановити на рівні 44,535 млрд грн.