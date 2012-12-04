У Миколаєві сильним вітром «здуло» 100 дерев

Про це УНІАН повідомили в службі оперативного реагування «1588» Миколаївського міськвиконкому.

Зокрема, також зафіксовано масові відключення електроенергії в Широкій Балці, в Корабельному районі не працюють 6 підстанцій, у Варварівці - 2 підстанції. Частково житлові будинки залишаються без світла у Великій Коренисі і селищі Весняне.

Також в одному з дворів сухе дерево впало на теплотрасу, підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» проводить ремонтні роботи.

Як повідомляють у центрі пропаганди Територіального управління МНС у Миколаївській області, за даними компанії «Миколаївобленерго», в Миколаївській області без електропостачання все ще залишаються 8 населених пунктів в Очаківському, Березанському, Миколаївському і Баштанському районах.

Також, за даними компанії «Укртелеком», від електрозв'язку відключено 43 населених пункти в Миколаївському, Березанському і Казанковському районах.

Загиблих і постраждалих від стихії в області немає.

На тему: Ураган в Одесі повалив дерева: на дорогах - кілометрові затори

Наразі тривають роботи з прибирання дерев, що впали, до яких залучено відділення Миколаївського воєнізованого гірничо-рятувального загону, а також працівників підрозділів теруправління МНС у Миколаївській області, комунальні служби міста.

За прогнозом Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, 5-6 грудня очікується поступове ослаблення вітру і відносна стабілізація погодних умов.

Як повідомляв УНІАН, упродовж 3 грудня і в ніч на 4 грудня через несприятливі погодні умови - сильні пориви вітру, мокрий сніг з дощем, - у результаті спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення більш як трьохсот населених пунктів в Україні.