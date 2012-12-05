У Житомирі відновили водопостачання

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі КП " Житомирводоканал", це підприємство не подавало воду на верхні поверхи багатоповерхівок, оскільки були відключені за борги від електропостачання станції третього підйому водоканалу. Тепер ситуація змінилася і водозабезпечення мешканців поновлено. Зараз КП " Житомирводоканал" працює у звичайному режимі.

Цю інформацію УНІАН також підтвердили деякі жителі багатоповерхівок кількох мікрорайонів Житомира, у квартирах яких води не було тривалий час.

Як повідомляв УНІАН, тривалий час кілька тисяч квартир житомирян, які мешкають на верхніх поверхах у будинках на Щорса і Вітрука залишалися без води. Причиною такої ситуації було відключення від енергопостачання станцій третього підйому КП ”Водоканал” через борги перед ПАТ ”Житомиробленерго”. Влада міста вживала заходів для виправлення ситуації. Житомир отримав державну гарантію про погашення заборгованості водоканалу перед обленерго. Держава обіцяє відшкодувати в повному обсязі заборгованість КП «Житомирводоканал» за спожиту електроенергію перед енергетиками.