Аграрна біржа вперше провела електронні торги

Про це повідомляє прес-служба біржі.

Згідно з релізом Аграрної біржі, найактивніше торгувалася пшениця й кукурудза. Так, щодо кукурудзи було укладено 4 договори на суму 1,25 млн грн, щодо пшениці - 5 договорів на суму 1,157 млн грн. Крім того, велися продажі сої, пивоварного ячменю, сума контрактів щодо них становила 59,4 тис. грн.

Як зазначає в своєму коментарі Міністерство аграрної політики та продовольства, «перший день торгів показав, що торгівля в ЕТС цікавить учасників ринку».

Крім того, зазначається, що торги Аграрної біржі в ЕТС дають можливість підвищити рівень конкуренції на ринку сільськогосподарської продукції, а анонімний принцип торгівлі дозволяє формувати прозоре ціноутворення.

Довідка УНІАН. Державну Аграрну біржу було створено в 2005 році.

Кабінет міністрів на засіданні 31 жовтня ц.р. ухвалив рішення про скасування обов'язкової реєстрації зовнішньоекономічних контрактів при продажі сільськогосподарської продукції на Аграрній біржі та інших товарних біржах, сертифікованих у встановленому законодавством порядку.