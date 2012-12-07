В ЄС можуть обмежити швидкість руху в містах 30 км/год

Ініціатори цього звернення називають себе Ville30 і пропонують обмежити швидкість руху автомобілів у межах міста і в приміських зонах, а також у місцях розташування житлових будинків 30 кілометрами на годину, повідомляє Euromag.

Офіційна петиція вже подана в Європейський парламент. Щоб Єврокомісія зайнялася цим питанням, під петицією повинні стояти підписи мільйона громадян, пише La Capitale. В даний час до групи ініціаторів Ville30 вже вступили близько сорока асоціацій, партнерські відносини здійснюються з організаціями 14 країн ЄС.

Варто відзначити, що в 2010 році кілька країн вже ввели подібні обмеження швидкостей у великих міських центрах. Цікаво, що в австрійському Граці в 1992 році 70% населення виступили проти цього проекту, а в 2002 така ж кількість громадян підтримало дану ініціативу.