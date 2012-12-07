Азаров: якщо я розповідатиму про всі проблеми, то мене треба гнати з посади

Про це повідомив в ефірі програми Шустер live в.о. прем'єр-міністра України Микола Азаров.

"Наша позиція однозначна: ми будемо підтримувати стабільність курсу, у нас є для цього всі умови", - сказав М.Азаров.

"У чому завдання прем'єр-міністра і голови Національного банку? Щоб від них виходили спокій і впевненість. Якщо я вам буду розповідати про всі проблеми, які у нас в країні є, та ще нагнітати ці проблеми, то мене треба гнати з посади прем'єр-міністра", - сказав М.Азаров, відповідаючи на питання про те, які обсяги золотовалютних резервів України витрачаються на підтримку стабільності національної валюти.

При цьому прем'єр-міністр пояснив, що в 2012 році на валютну політику уряду вплинули такі фактори як різке підвищення ціни на газ, зниження попиту і ціни на українську експортну продукцію.

"На сьогоднішній момент це не є критичним, тому що у нас достатньо валютних резервів, ми вжили низку заходів насамперед для погашення паніки у населення. Коли якийсь так званий експерт, виступаючи по телевізору, говорить що гривня завтра обвалиться, що ви будете робити? Йдете і вільні ресурси гривні витрачаєте на долари. Що ви цим самим робите? А ви зменшуєте наші валютні резерви, тим більше створюючи паніку і тенденцію до зниження стабільності національної валюти", - зазначив М.Азаров.

У зв'язку з цим глава уряду зазначив, що в цих умовах Національний банк прагнутиме усіма способами обмежити купівлю населенням валюти.