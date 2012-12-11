16-річна дівчина дістала вогнепальне поранення в голову

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області в ході досудового слідства встановлено, що тілесні ушкодження неповнолітня отримала внаслідок необережного поводження зі зброєю свого друга. Хлопець запропонував дівчині постріляти в повітря гумовими кулями, проте через його необережність одна з гумових куль потрапила їй в голову. На разі, стан потерпілої стабільний.

Правоохоронцями встановлено, що незареєстровану вогнепальну зброю хлопець зберігав незаконно. На даний час йому оголошено про підозру в скоєнні злочину передбаченого ст.128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке тілесне ушкодження). Дана стаття передбачає покарання у вигляді громадських робіт терміном від ста п’ятидесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на термін до двох років, або обмеженням свободи на термін до двох років.

Вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу.

Прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом стрілянини на Коломийському озері.