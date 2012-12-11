Київських водіїв просять не сідати за кермо

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Як зазначається у повідомленні, через снігопад та дощі київські шляхи потребують цілодобового очищення. Сьогодні «Київавтодор» продовжує роботу з прибирання вулиць і вивезення снігу з автошляхів міста. Задіяні усі наявні ресурси для утримання дорожньої мережі у зимовий період. Забезпеченню організації дорожнього руху та безперебійної роботи дорожників сприє ДАІ.

Враховуючи вищенаведене, комунальна корпорація Київавтодор» звертається до водіїв з проханням не паркуватися в центрі міста та, за можливості, утриматись поїздок без нагальної потреби, щоб мінімізувати перешкоди дорожнім службам під час інтенсивного очищення вулично-шляхової мережі від снігу.