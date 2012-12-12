На Київщині горіла школа

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, зокрема, сьогодні, 12 грудня, о 02.55 у двохповерховій будівлі загальноосвітньої школи ім. Сосніної було виявлено три осередки загорання на першому та другому поверсі.

О 04.15 пожежно-рятувальними підрозділами МНС у складі трьох відділень пожежу ліквідовано на загальній площі 70 м2.

Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.