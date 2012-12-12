На Київщині горіла школа
08:39, 12 грудня 2012Суспільство
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У селі Пісківка Бородянського району Київської області горіла школа.
Було виявлено три осередки загорання
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, зокрема, сьогодні, 12 грудня, о 02.55 у двохповерховій будівлі загальноосвітньої школи ім. Сосніної було виявлено три осередки загорання на першому та другому поверсі.
О 04.15 пожежно-рятувальними підрозділами МНС у складі трьох відділень пожежу ліквідовано на загальній площі 70 м2.
Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.
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