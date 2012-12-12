Сніг на Майдані чистять солдати - комунальників не видно

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на Майдані Незалежності вишикувалися близько 40 військовослужбовців з лопатами, які вони принесли з собою в зелених чохлах. Зараз солдатам дають вказівки щодо місць прибирання снігу та об’єму роботи.

У той же час на центральній площі української столиці відсутня будь-яка техніка, яка б здійснювала прибирання снігу, а також немає працівників комунальних служб.

При цьому один із представників комунального господарства ставить завдання солдатам та офіцерам щодо обсягу робіт, які їм необхідно виконати.

Сьогодні вранці військовослужбовці української армії прибирали сніг на Хрещатику.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня, за даними Міноборони, у Києві до прибирання снігу було залучено понад 1,5 тис. військовослужбовців столичного гарнізону, а також близько 20 одиниць військової техніки, в тому числі полкові землерийні машини ПЗМ-2.