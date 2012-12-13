Викрадачі журналістки в Сирії погрожують атакувати посольство і вбивати українців

Група бойовиків, які викрали на території Сирії в жовтні українську журналістку Анхар Кочнєву, погрожують нападами на диппредставництва України і Росії, а також розправами над громадянами цих країн, йдеться в заяві бойовиків, що потрапила в розпорядження телеканалу "Україна".

У вівторок МЗС України закликав Дамаск діяти більш активно для звільнення Кочнєвої та притягнення винних осіб до відповідальності.

"Посольство України, посольство Росії, громадяни цих країн, а також іранці відтепер будуть мішенню і метою для всіх наших сил. Ми закликаємо не випускати ні українця, ні росіянина, ні іранця живими з Сирії. Ми говоримо це у відповідь на заяву МЗС України про шпигунку з України Анхар Кочнєву, яка носила зброю і була перекладачем для російських офіцерів ", - цитує телеканал заяву бойовиків.

Кочнєва приїхала до Сирії після того, як там почався конфлікт, працювала позаштатним кореспондентом на порталі Утро.ру і супроводжувала українських журналістів, які приїжджали до Сирії . Вона співпрацювала з багатьма російськими ЗМІ, серед яких НТВ, РенТВ і Russia Today, але в момент викрадення не входила в знімальну групу жодного з цих каналів.

В останньому відеозверненні журналістки, викладеному в мережі, вона заявила, що працювала на російські спецслужби. Подруга журналістки, колишній депутат Держдуми РФ Дарина Мітіна у вівторок заявила, що викрадачі погрожують стратити Кочнєву в четвер, якщо до цього часу не отримають викуп.

РІА "Новости"