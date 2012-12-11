МЗС вимагає негайно звільнити захоплену в Сирії українку

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров, зазначивши, що про це йдеться в заяві МЗС України.

«Україна вимагає негайного звільнення Анхар Кочнєвої та докладатиме рішучих зусиль для міжнародного засудження цього прояву насильства проти цивільної особи з відповідною кваліфікацією угруповання, що утримує українку, та притягнення винних осіб до відповідальності», - сказав О.Дикусаров.

МЗС України закликає владу Сирії до вжиття більш активних та дієвих заходів, спрямованих на визволення захопленої українки, а також очікує на конкретні результати.

Україна рішуче заявляє, що подібні засоби, які вживаються для досягнення політичних цілей, є несумісними з основоположними принципами демократії та міжнародного права і мають отримати належну оцінку міжнародного співтовариства, йдеться у заяві.

За словами О.Дикусарова, Україна глибоко занепокоєна долею А.Кочнєвої, яка була захоплена у жовтні 2012 року та утримується до цього часу угрупуванням, що називає себе підрозділом Вільної сирійської армії.

Викрадачі А.Кочнєвої погрожують їй фізичним знищенням у разі невиконання їхніх вимог.