Попов каже, що сніг у Києві прибирають у борг

В ефірі «5 каналу» голова КМДА Олександр Попов заявив, що гроші для прибирання столиці з'являться лише після Нового Року.

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«Сьогодні велика кількість і людей і техніки працює безкоштовно, тому що ми звернулись, у нас є дійсно надзвичайна ситуація, і велика кількість підприємств і організацій допомагають просто так. Що стосується січня і лютого, то ми з нетерпінням чекаємо Нового Року, тому що ситуація з початком нового бюджетного року на нашу думку стабілізує той дефіцит коштів, який сьогодні в нас є в грудні», – заявив Попов.