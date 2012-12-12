У Києві тимчасово заборонили паркуватися на 11 вулицях (список)

Розпорядження про це підписав голова КМДА Олександр Попов. Документ передбачає чергування двох евакуаторів (позмінно) для примусового переміщення працівниками УДАІ ГУ МВС України в м. Києві транспортних засобів. Евакуйовуватимуть автомобілі, які здійснюють стоянку з порушенням Правил дорожнього руху і суттєво перешкоджають руху та прибиранню і утриманню вулиць міста, під’їзду спеціальної аварійно-рятувальної техніки, вивезенню побутового сміття з прибудинкової території тощо.

У прес-службі КМДА зазначають, що на цей період у КП «Київтранспарксервіс» працюватиме цілодобовий штаб, де власники евакуйованих автомобілів, які було припарковано з порушеннями правил, зможуть дізнатися, де знаходиться їхній транспорт.

У зв’язку із введеною надзвичайною ситуацією регіонального порядку вирішено повністю заборонити в центральній частині Києва паркування легкового або іншого автотранспорту на період дії надзвичайної ситуації. Місця, де буде заборонено паркування, обіцяють обладнати відповідними знаками.

Тимчасова заборона паркування діє на таких вулицях:

Пушкінській.

Терещенківській.

Б. Хмельницького від вул. Коцюбинського до вул. Володимирської.

Басейній від вул. Шовковичної до вул. Круглоуніверситетської.

Прорізній від вул. Володимирської до вул. Пушкінської.

Софіївській.

М. Житомирській.

Лаврській (до ресторану «Царське село»).

бул. Т.Шевченка.

Володимирській від вул. В. Житомирської до вул. Л. Толстого. Крім паркувального майданчика навпроти будинку № 60.

Саксаганського.