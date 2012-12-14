Укрзалізниця розраховує, що новий уряд акціонує компанію

«Прийняття відповідної постанови урядом відкладається вже більш ніж на півроку. В умовах дії механізмів ринкової економіки і загострення міжнародної технологічної конкуренції «Укрзалізниця» вимагає зміни організаційно-правової форми та моделей управління », - йдеться в повідомленні« Укрзалізниці », яка сьогодні, 14 грудня відзначає 21-у річницю з дня створення - прийняттям 14 грудня 1991 року відповідним постанови № 356.



В «Укрзалізниці» зазначають, що постанова про створення ПАТ дозволить зробити другий після прийняття закону крок на шляху створення єдиної вертикально інтегрованої структури.

«Структурне реформування дозволить здійснити реальні заходи щодо вдосконалення системи управління залізничним транспортом, а саме розмежувати функції державного і господарського управління галуззю, а також застосувати дієві механізми для підвищення конкурентоспроможності українських залізниць на ринку транспортних послуг, сприятиме зростанню прибутковості галузі і збільшенню обов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів », - нагадують в« Укрзалізниці ».

Залізничники зазначають, що «при утворенні акціонерного товариства буде проведена переоцінка майна, що вноситься до статутного капіталу, а також зрівняються податковий і бухгалтерський обліки, що виведе амортизаційні відрахування на новий, відповідний реальним ринковим цінам рівень, що в свою чергу створить обгрунтовану можливість для підвищення тарифу на використання інфраструктури на рівень цих відрахувань ».

Крім того, в «Укразалізниці» відзначають, що «з'являться підстави для встановлення тарифів на залізничні перевезення з урахуванням інвестиційної складової, спрямованої на реновацію основних засобів».

«Це буде передбачено законом України« Про внесення змін до Закону України «Про залізничний транспорт», який зараз розробляється і буде внесений на розгляд Верховної Ради України », - повідомляє« Укрзалізниця ».

Серед очікуваних результатів реформування галузі - також підвищення продуктивності праці і реальної заробітної плати.

Нагадаємо, за висновком консалтингової компанії AT Kearney, яка провела діагностику існуючої моделі ринку та стану «Укрзалізниці», реформування галузі необхідно перш за все для створення механізмів для залучення можливих джерел фінансування, щоб оновити основні фонди, ступінь зносу яких став вже критичним.

У разі своєчасного проведення всіх запланованих етапів реформування, згідно з висновками консалтингової компанії, знос основних фондів галузі зменшиться з 85% до 60%, обсяги перевезень зростуть на 20-25%, покращиться продуктивність рухомого складу на 20-30%.

В Україні обрано модель реформування за прикладом Франції, Італії, Німеччини і Росії, тобто створення інтегрованої інфраструктурної компанії-перевізника, що володіє інфраструктурою та здійснює перевезення.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 23 лютого 2012 прийняла у другому читанні запропоновані Кабінетом міністрів законопроекти № 9337 про порядок організації акціонерного товариства на базі державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця» і № 9377 про внесення змін до закону «Про залізничний транспорт».

Цей законом передбачав, що постанову про створення ПАТ «Українська залізниця» має бути прийняте у тримісячний строк з дня набрання чинності закону.

Реформування залізничного транспорту України відбуватиметься в три етапи.

На першому етапі (2012-2013 роки) буде створена єдина державна акціонерна компанія і будуть розподілені функцій між нею і державою. На другому етапі (2013-2015 роки) буде утворені вертикально інтегровані виробничо-технологічні системи залізничного транспорту, структуровані за видами діяльності. На третьому етапі (2016-2019 роки) буде ліквідовано перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних і утворено господарське товариство у сфері пасажирських перевезень.