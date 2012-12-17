Українці назвали найважливішу подію року

Серед цьогорічних подій в Україні 36% опитаних українців найважливішою вважають проведення Чемпіонату Європи з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати дослідження громадської думки українців відносно підсумків 2012 року, проведеного компанією Research & Branding Group, які на прес-конференції представив президент компанії Євген Копатько.

За його словами, суд над екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко важливою подією цього року назвали 3% опитаних.

Серед подій у світі 12% респондентів відзначили катаклізми та катастрофи, 12% - Євро-2012, 7% - президентські вибори у США, 3% - Олімпійські ігри у Лондоні.

Крім того, серед подій особистого життя 7% опитаних назвали важливим народження дітей та онуків.

Також дослідження засвідчило, що 55% жителів України проводжають 2012 рік і зустрічають 2013-й без особливого підйому, але й без негативних емоцій. 30% - переважно з хорошим настроєм.

При цьому з поганим настроєм Новий рік зустрінуть лише 7% респондентів.

Дослідження проводилося з 1 до 12 грудня методом особистого інтерв’ю у 24 областях України, Криму, Києві та Севастополі.

Вибірка становила 2176 осіб, очікувана середня похибка вибірки - 2,2%.