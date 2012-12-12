Ще один студент пограбував банк з іграшковим пістолетом

У повідомленні нагадали, що 29 листопада близько 16.00 невідомий, на обличчі якого була лижна маска чорного кольору, проник у відділення банку, розташованого по вул. Кірова, 51. Погрожуючи касирові застосуванням предмету, схожого на пістолет, він відкрито оволодів грошима в сумі 1 тис. грн, після чого втік.

Міліція поширила прикмети зловмисника і попросила допомогти жителів міста в розшуку грабіжника.

За словами начальника кримінальної міліції Горлівського ГУ Германа Приступи, вивчивши прикмети зловмисника і запис камери відеоспостереження, що зафіксувала розбій у відділенні банку, правоохоронці знайшли і затримали 21-річного жителя м. Дебальцева – студента 5-го курсу державного вузу м. Горлівки.

Міліція встановила, що для скоєння злочину підозрюваний використав іграшковий пістолет за типом бойової марки «берета», який він придбав наперед на ринку.

На момент затримання він вже перебував під слідством за здійснення грабежу, здійсненого щодо мешканки Горлівки, у якої він вирвав з рук сумку з особистим майном. Затриманий заявив, що йому були необхідні гроші на покупку подарунка дівчині – букета квітів і цукерок.

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України і відкрито кримінальне виробництво за ч. 1 ст. 187 (розбій) КК України.

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Як повідомляв УНІАН, співробітники міліції 10 грудня затримали 19-річного студента, який у листопаді пограбував відділення банку у Вінниці з іграшковим пістолетом.