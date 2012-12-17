В трагедії на ММК ім. Ілліча, де на людей впав ковш зі сталлю, звинуватили завод з Росії

Про це повідомили УНІАН у прес-службі територіального управління Держпромнагляду в Донецькій області з посиланням на попередні висновки експертної комісії з розслідування причин і обставин нещасного випадку, який стався 10 грудня в Маріуполі.

«Обрив консольної частини траверси на ММК ім. Ілліча стався через незадовільну якість сплаву швів балки заводом виробником. А також недоробку проектної документації підприємством-виробником у частині встановлення граничного терміну служби стенду і визначення періодичності та методів контролю зварних швів», - сказано в повідомленні.

У повідомленні зазначили, що аналогічний випадок стався в 2004 році в Нижньому Тагілі (Росія), де також обірвався ківш виробництва заводу «Уралмаш». Тоді так само було смертельно травмовано двох робітників.

У теруправлінні нагадали, що на ММК ім. Ілліча розливний стенд був виготовлений заводом «Уралмаш» і запущений у роботу в 1993 році.

Зараз, за рекомендацією теруправління Держпромнагляду в Донецькій області всі заводи області, які мають подібні машини почали перевірку їх стану шляхом ультразвукової діагностики. На заводі ММК ім. Ілліча припинено експлуатацію другої такої машини. Розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, вранці 10 грудня, в киснево-конвертерному цеху Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча (Маріуполь, Донецька обл.) стався несподіваний обвал ковша з розжареною сталлю машини безперервного литва заготовок.

За даними теруправління Держпромнагляду в Донецькій області, у машини безперервного литва заготовок у конвертерному цеху №2 при повороті траверси сталерозливного стенду, на якій знаходилися порожній і повний сталерозливні ковші, стався обрив консольної частини траверси, на якій стояв повний ківш з 150 тоннами розжареного металу. Метал розлився в зону обслуговування МНЛЗ. Площа розливу склала 250 кв.м. Двоє працівників 1979 і 1991 року народження були смертельно травмовані, ще один - 1982 року народження - дістав опік правої руки. Всього на момент події в цеху перебувало 5 осіб.

На меткомбінаті у зв'язку із загибеллю робітників з 11 грудня запроваджено особливий режим державного нагляду.